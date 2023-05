Angri. L’alzata del quadro annuncia la festa di San Giovanni

Emozione e attesa per l’alzata del quadro del Patrono San Giovanni. La preparazione della festa sta procedendo a ritmo serrato. Sul territorio e nelle principali strade cittadine da qualche giorno sono comparsi i pali delle luminarie, che in occasione dei festeggiamenti in programma dal 24 al 27 giugno, offriranno, come sempre uno spettacolo unico.







Il rito

Cresce anche l’attesa per l’alzata ufficiale del quadro del Battista, il nostro San Giovanni. Secondo la programmazione del 24 maggio 2023, comunicata dal parroco Monsignor Vincenzo Leopoldo, alle ore 19:00 ci sarà la celebrazione di una Solenne S. Messa presso la Collegiata, presieduta da Don Ciro Galisi, parroco della comunità di Santa Maria delle Grazie.







La festa nel Rione

A seguire, il quadro con l’immagine di San Giovanni Battista sarà portato nel rione Alfano percorrendo il seguente itinerario: Piazza Doria, via Don Minzoni, via Amendola, Piazza Sorrento, via Starza, via Madonna delle Grazie, via Papa Giovanni XXIII e per finire viale Europa. L’appello, di Monsignor Vincenzo Leopoldo, rivolto alla comunità, è di partecipare numerosi come ogni anno.

Il servizio è di Aldo Severino