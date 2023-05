Pagani. Consiglio comunale: Dup, nuovi fondi e la protesta di Sessa

Seduta molto intensa di assise, che ratifica variazioni di bilancio in entrata per quasi 200 mila euro per diversi progetti, la consigliere di opposizione Anna Rosa Sessa abbandona l'aula sull'approvazione del DUP

Le variazioni ratificate

Seduta di assise all’interno della sala polifunzionale dell’auditorium Sant’Alfonso nella giornata di lunedì: importante la ratifica di diversi progetti da mettere in campo sul territorio. Dopo l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute, gli amministratori comunali hanno ascoltato l’introduzione dell’assessore delegata al Bilancio, Carmen Ferraioli , per comprendere la natura delle variazioni di bilancio approvate dalla giunta lo scorso 27 marzo e da approvare in assise. Le due operazioni del governo di Palazzo San Carlo raccolgono da un lato circa 180 mila euro di fondi reperiti da enti e progetti, mentre dall’altro recuperano somme non spese o destinate nell’annualità 2022.

Diversi progetti

Nel primo caso, le somme sono divise per 87mila euro ad interventi di cura e tutela ordinaria e straordinaria delle scuole cittadine, grazie ai fondi Siei, 21mila euro per iniziative di carattere culturale, 60mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali e in particolare dell’app “Notifiche digitali” e 10mila euro per attività di promozione commerciali. Quest’ultimi fondi sono elargizione della Camera di Commercio, che ha previsto anche ulteriori dieci mila euro per il Suap. Infine, quasi 10mila euro in più sono previsti per progetti di sicurezza e rigenerazione urbana.

Il caso Sessa

Un gruzzolo molto ripartito, votato all’unanimità dei presenti, che precede però momenti di tensione sull’approvazione del Dup triennale paganese. Dopo l’introduzione iniziale dell’assessore Ferraioli, è stata letta la nota semestrale da parte del collegio dei revisori dei conti sullo stato economico dell’ente che prova ad uscire dal piano di dissesto economico. Una relazione minuziosa, che ha dato buone indicazioni economiche ma ha sottolineato problemi storici come personale e percentuali di pagamento dei tributi ancora bassa.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. La consigliera comunale Anna Rosa Sessa, infatti, ha abbandonato l’assise in segno di protesta: «Non ho partecipato più alla discussione perché non si può arrivare al consiglio comunale con una discussione sul Dup senza spiegare quale sono le linee programmatiche, quale sia la visione della vita», ha affermato.

