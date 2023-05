Angri. Via Orta Longa sott’acqua: disperato appello dei cittadini

Nemmeno con le condizioni meteo favorevoli il chilometrico pantano di acqua libera la superficie di Via Orta Longa, la Strada Provinciale 185, in località Avagliana.

Cittadini prigionieri

I cittadini della zona restano imprigionati nelle loro case in attesa anche di una minima soluzione tampone al problema che ormai si è cronicizzato anche per il progressivo innalzamento della falda acquifera sottostante. La strada è impraticabile ma nonostante il divieto di transito, anche dei mezzi pesanti, il tratto viene percorso quotidianamente da residenti, che non hanno strade alternative, ma anche da automezzi che ignorano il divieto posto allo sbocco dei due versanti, contribuendo ulteriormente a creare una situazione di disagio e di pericolo.







Appelli caduti nel vuoto

A nulla sembrano valere gli appelli per tentare di arginare la situazione. Per i residenti della zona il tratto è diventato un campo di guerra, ognuno si attrezza nel migliore dei modi per percorrere quotidianamente il tratto. Una situazione che non è affatto normale. Cresce l’imbarazzo istituzionale.

