Angri. Festa scudetto. Centro cittadino interdetto al traffico

Centro cittadino interdetto temporaneamente al traffico veicolare per la manifestazione “festa scudetto Napoli”. La Polizia Locale ha ordinato l’istituzione del Divieto di Transito e Sosta temporaneo in alcune strade del centro cittadino nella giornata del 28 Maggio 2023. Le strade interessate dalla manifestazione saranno interdette temporaneamente al transito e alla sosta dei veicoli, per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti.







Le strade interessate dal divieto

L’istituzione temporanea del divieto di sosta, ambo i lati e con rimozione, dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e comunque fino alla conclusione della manifestazione sono: Via Risi, Via Da Procida, Via Amendola, Piazza San Giovanni, Piazza Doria, Corso Italia, Prolungamento Corso Italia, Via Badia, Via Ardinghi, Piazza Don E. Smaldone, Corso V. Emanuele (nel tratto compreso tra la Piazza Don E. Smaldone e la via Giudici), Via Giudici, Via Marconi, Via Zurlo, Via De Pascale.

Ancora l’istituzione temporanea del divieto di transito, dalle ore 18:00 e fino a cessata esigenza, durante il passaggio della sfilata nelle seguenti strade: Via Risi, Via Da Procida, Via Amendola, Piazza San Giovanni, Piazza Doria, Corso Italia, Prolungamento Corso Italia, Via Badia, via Ardinghi, Piazza Don E. Smaldone, Corso V. Emanuele, Via Giudici, Via Marconi, Via Zurlo, Via De Pascale.

RED