Angri. In Consiglio comunale il bilancio della AES (video)

In assise approda il bilancio consuntivo 2021 dell’azienda speciale Angri Eco Servizi la partecipata comunale. Oltre alla relazione esposta dall’assessore Ciro Calabrese ha fornito indicazioni anche il direttore dell’azienda Domenico Novi.

I sub ambiti

Calabrese ha voluto sottolineare anche la questione legata alla futura adesione ai sub ambiti distrettuali previsti per l’accorpamento delle aziende per la raccolta dei rifiuti previsti dalla regione Campania.







Occhio alla mobilità cittadina

Dall’opposizione il consigliere Domenico D’Auria del gruppo “Progettiamo per Angri” parlando dell’azienda speciale ha voluto mettere in evidenza anche la questione legata alla gestione del parcheggio di fondo Caiazzo, della mancata realizzazione delle zone pedonali in centro e soprattutto della criticità che in questi giorni i cittadini stanno riscontrando per il malfunzionamento dei parco metri della sosta a pagamento.

Il servizio è di Aldo Severino