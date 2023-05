Pagani. Distretto Sanitario in via Olivella: approvati gli atti di contabilità per la riqualificazione dei locali

Pagani. Distretto sanitario lavori al centro vaccinale

Distretto Sanitario in via Olivella a Pagani: approvati gli atti di contabilità per la riqualificazione dei locali del piano terra. E così all’interno della struttura torneranno diversi servizi di medicina specialistica e vaccinale.

Dopo le peripezie delle ultime settimane che hanno coinvolto il servizio di Primo Intervento del vicino presidio ospedaliero “Andrea Tortora”, a rischio chiusura per via dell’età pensionabile di diversi medici ma “salvato” da nuovi assunzioni di personale, si torna a parlare della riqualificazione della più ampia rete dei servizi collegati al progetto del polo oncologico.







Nuovi spazi

La scelta aziendale ha comportato una razionalizzazione dei servizi in ampia scala, privando già da diverso tempo la città di spazi dedicate in particolare a servizi di ordine vaccinale che non siano legati alla pandemia di Covid-19. Ed ecco che tornano ad essere sfruttati spazi fondamentali ma forse tralasciati come i locali della sede del distretto sanitario paganese in via Olivella.









Il nulla osta per i lavori

L’ASL Salerno, con una delibera del direttore generale Sosto, ha così approvato definitivamente gli atti di contabilità necessari per la partenza dei lavori di riqualificazione dei locali, segnando un primo storico passo per il ritorno delle vaccinazioni in città.

“A breve, Pagani riavrà il centro vaccinazioni e non solo – ha annunciato il segretario aziendale – Rsu della CISL FP Gianfranco Maiorino – Finalmente i nostri figli potranno nuovamente vaccinarsi a Pagani”.

Alfonso Romano