Scafati. Si torna alle urne per decidere chi sarà sindaco

Turno di ballottaggio. Urne nuovamente aperte. Sono sei i comuni della Campania nei quali oggi vota per il turno di ballottaggio per eleggere il sindaco. Due in provincia di Salerno: Scafati e Campagna. Tre in provincia di Napoli: Torre del Greco, Marano e Cercola. Uno in provincia di Caserta: San Felice a Cancello.







La sfida decisiva

A Scafati grande attesa per la sfida tra Pasquale Aliberti, candidato di Forza Italia, Lega e civiche e già sindaco della città nel 2008 e nel 2013 (per lui il 40,98% delle preferenze) e Corrado Scarlato, sostenuto da Italia Viva e Liberaldemocratici (27,30%) oltre che dagli avversari del primo turno Grimaldi e Carotenuto. Michele Grimaldi, candidato di PD, M5S e Avs, fermo al 15,26%, Francesco Carotenuto 8.3%, che hanno deciso di sostenere proprio Corrado Scarlato per il ballottaggio mentre il sindaco uscente Cristoforo Salvati di Fratelli d’Italia con l’8,13%, ha lasciato libertà di voto i propri elettori.









Sul filo dei voti

Sul filo la sfida a Campagna tra Pierfrancesco D’Ambrosio (37,22%) e Biagio Luongo (36,71%), divisi al primo turno da appena 54 voti (3.905 a 3.851).

