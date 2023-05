Scafati dopo le piogge degli ultimi giorni è una groviera, crisi totale in via Lo Porto. La strada provinciale di collegamento periferica

Scafati. Strade gruviera: la Provinciale Via Lo Porto (video)

Scafati dopo le piogge degli ultimi giorni è una groviera, crisi totale in via Lo Porto. La strada provinciale che collega San Pietro con la strada statale 268 e i comuni di Poggiomarino e San Marzano sul Sarno è in condizioni impietose. Buche e rappezzi aumentano la pericolosità di una delle strade più conosciute per il dato di incidenti annuali.

La pioggia come aggravante

I giorni di pioggia continua che si sono abbattuti nell’agro nocerino sarnese non hanno comportato solo disagi con allagamenti e aumento di traffico a Scafati, ma anche ingenti danni alla rete viaria comunale. Decisamente grave la condizione di via Lo Porto, che continua a rappresentare una questione da risolvere tra le competenze delle istituzioni. La pioggia ha disseminato lungo oltre un chilometro di strada decine di veri e propri fossi, che costringono le auto a frenate improvvise e a manovre difficili per evitare danni ai propri veicoli.







Il pericolo per i conducenti

Conducenti di auto, ma anche di ciclomotori e mezzi pesanti, sono stati costretti a soste di fortuna per sostituire ruote bucate o danneggiamenti alla carrozzeria. Un furgoncino mentre transitava ha perso per via degli scossoni parte del carico, composto da diversi etichette industriali, che si è riversato lungo tutta la strada con tanto di intervento segnalato della Polizia Locale scafatese.







L’attenzione della Polizia Locale

Il comando di via Pietro Melchiade è molto vigile sulla condizione della strada e degli eventi che si susseguono, ma la competenza provinciale blocca l’amministrazione comunale verso interventi di riqualificazione. Da Salerno palazzo Sant’Agostino non è rimasto propriamente con le mani in mano, con interventi di riqualificazione che sono comparsi negli ultimi giorni, ma la preoccupazione dei residenti permane in vista del futuro. A cedere infatti lungo la strada sono tratti di asfalto ben noti alla cittadinanza, che da anni vengono rattoppati per poi cedere nuovamente all’arrivo di una nuova precipitazione.

