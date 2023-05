Nocera Inferiore. Il 4 giugno si celebra la Giornata Nazionale dello Sport

Giornata Nazionale dello Sport

La celebrazione

Domenica 4 giugno, in piazza Diaz, si celebra la Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003 per ribadire su tutto il territorio nazionale l’importanza dello sport

La Giornata Nazionale dello Sport

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica di giugno.

La festa dello sport

Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte: sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Le parole del sindaco

«Il messaggio scelto per quest’anno è quello di ribadire quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese. Abbiamo messo in campo un ricco programma per Nocera Inferiore, che è da sempre città dello sport» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.

L’appuntamento

L’appuntamento è per domenica 4 giugno, in piazza Diaz, dalle ore 9.00 alle 13.00, con la promozione delle seguenti discipline sportive: atletica leggera, basket, pallavolo, braccio di ferro, ginnastica ritmica, tennis da tavolo, tennis. Le iniziative sono promosse con il supporto delle associazioni del territorio: Centro Sportivo Italiano, Scuola comunale di atletica leggera “Rosa Supino”, S.D. Nocera Runners Folgore, S.D. Tennis Tavolo Aldo Pappalardo, S.D. Polisportiva Folgore, Ritmica Aura, New Volley Nocera, ARMWRESTILNG FEDERATION – Sezione Braccio di Ferro Italia, SSD HELIOS arl – Nocera Inferiore.

Le parole del vicesindaco

«Celebriamo lo sport nel solco di un impegno significativo, profuso sin dall’inizio del mandato, ad esempio con il rinnovato sostegno alla Scuola comunale di atletica leggera, fiore all’occhiello della città, ancora con la messa a disposizione delle associazioni delle palestre scolastiche e con eventi di primo rilievo, come il Memorial “Franco De Maio” o il Trial delle Chiancolelle, fino agli ultimi appuntamenti ospitati al Palacoscioni, con il Campionato regionale di Tiro con l’arco e la Final Four under 15 di basket. Una città a misura di sport» afferma il vicesindaco e assessore con delega allo sport, Umberto Iannotti.

Targa a Consagno, eccellenza nocerina

Durante la giornata sarà consegnata una targa di ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale al campione italiano della FIBIS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) Vincenzo Consagno, eccellenza sportiva della nostra città per la promozione alla massima categoria dei Nazionali Pro.

Per la partecipazione alla giornata del 4 giugno si consiglia un abbigliamento idoneo alla pratica sportiva.