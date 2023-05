Scafati. Aliberti sindaco: “Ora riconciliamoci con la città” (video)

Pasquale Aliberti dopo l’esperienza interrotta nel 2016 torna a essere sindaco di Scafati. L’esponente di Forza Italia, Lega e Noi Moderati supera con un 53% delle preferenze l’avversario di ballottaggio Corrado Scarlato.

Una svolta politica

Una giornata storica per il comune scafatese, iniziato con il secondo giorno di voto terminato con un’affluenza di poco superiore al 54 per cento. Il primo pomeriggio è stato momento di spoglio, e di iniziale tensione per un generale testa a testa lungo i 41 seggi comunali.







Determinante la periferia

Fondamentale in questo senso il dato sempre dilagante nelle periferie, che hanno permesso la vittoria nonostante una rimonta in tante sezioni del centro città. Il comitato elettorale di via Dante Alighieri è stato ben presto invaso dai tanti candidati consiglieri e supporters del centrodestra, che avrà ora l’arduo compito di amministrare una città in cerca di fiducia istituzionale dopo due commissariamenti in 7 anni.

Il servizio è di Alfonso Romano