Angri. Oggi l’ultimo saluto al dottor Mario Rizzano

Angri. Lutto, muore il dottor Mario Rizzano

In una lettera molto commovente, lo ricorda il commercialista Antonio Lanzione, suo amico storico.

Per anni direttore sanitario della Fondazione Scoppa

Il dottor Mario Rizzano si è spento dopo una malattia che ha combattuto con grande dignità. Aveva una grande dote quella di stare bene e in armonia con tutti, sempre pace e mai guerra. Il dottore Mario Rizzano era iscritto dal 1981, all’albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Salerno, anno in cui si è laureato in Medicina e chirurgia a Napoli Seconda Università. Specializzato in Odontoiatria a Napoli alla Seconda Università.

Per anni direttore sanitario e socio della Fondazione Peppino Scoppa, questo ruolo l’ha svolto fino alla fine dei suoi giorni. Mario Rizzano era una persona dai modi garbati. Un uomo amante della vita, aveva tante passioni. Gli amici lo ricordano per la sua grande disponibilità nei confronti di tutti.

In queste ore i social si stanno riempendo di messaggi.

Ma il messaggio più toccante è quello che arriva dal dottore commercialista Antonio Lanzione amico di vecchia data che ha voluto mandare una lettera pregna di significati al suo amico che non c’è più.

La lettera

“Caro Mario, mio grandissimo amico, per te ho solo parole speciali, non so bene da dove cominciare, trovare i termini adatti in questo momento, è veramente difficile. La maggior parte delle persone, in casi simili, inizierebbe con un <<grazie! Di averti incontrato>>, ma sarebbe troppo scontato e, per quanto mi riguarda, insufficiente. Quella sola esclamazione non è degna di rappresentare i miei sentimenti e ciò perché non esistono davvero parole in grado di farlo.- Per cultura della Compassione che ha permeato i tuoi principi, che non è pietà, bensì una forma di relazione di accoglienza e avvicinamento con tutti noi, apportando solo benefici a chi in quel momento, per una ragione lo affliggeva, hai dato sollievo e conforto, come un terapeuta pro-sociale, quell’impulso pronto ad aiutarlo e averne cura, aprendoti solo alla Pace nei rapporti con tutti, trovando soluzioni giuste e mai in contrasto. Nelle emozioni forti che la vita ti ha riservato., sempre con testa alta e dal tuo buon cuore come risposta.., il comportamento che ti ha sempre contraddistinto la “Dignità” ogni volta che la vita ti ha messo alla prova, con sicurezza via l’orgoglio e tornato a ripristinare quella pietra d’inciampo, anche quando ci si è fatto tanto male. – Focalizzavi il tuo modo di essere e i momenti belli vissuti, con semplicità, senza divisioni, senza intravedere nemici, archiviando le differenze, scoprirsi che è più bello tendere la mano, illuminati dal senso di appartenenza di una umanità fragile con stress della vita quotidiana. Mi sorgono alla mente tutte le volte che si condividevano quei momenti belli, unici, scherzosi con sorrisi a più non posso…, con il piacere della conversazione, del “trovarsi insieme”e nei dialoghi eravamo sempre consapevoli che, quando non si dominano gli orizzonti., né il tempo .,sia” la Paura”, quel sentimento di ogni comportamento normale dell’uomo, che indirizza poi ogni attenzione al sentimento che si chiama “Emozione” che regna sovrana ed ha la capacità di renderci più consapevoli e compassionevoli, migliorando la comprensione della nostra vita emotiva, dove ognuno merita il suo amore e il suo affetto. -Condividendo il tuo pensiero e lezione caro Mario, con debite riflessioni forse è la cosa più giusta da fare per ognuno di noi, e che la Vita merita di essere vissuta con pienezza, consapevole di aver gioito nel suo miracolo, con un’esistenza SERENA ! con questo principio di vita vissuta con la Tua anima oggi, Gioisci in Paradiso…Riposi in Pace amico MIO !”

Alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto le condoglianze personali e di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino