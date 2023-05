Angri. Sospensione della sosta a pagamento. La Nota del gruppo Milo

Sospensione della sosta a pagamento. La Nota dei consiglieri Alberto Milo, Caterina Barba, Giuseppe Del Sorbo (71)e Marco De Simone.

La Nota che riceviamo e pubblichiamo

A causa del non regolare funzionamento di alcuni parcometri, il Sindaco ha comunicato la sospensione del pagamento del ticket sosta, ancor prima che lo facesse doverosamente lo stesso Concessionario della gestione delle aree di parcheggio pubbliche.

Come mai? Per recuperare, forse, qualche punto nella considerazione dei cittadini, arrivata, oggettivamente, a livelli negativi mai raggiunti, in precedenza, da nessuno dei suoi predecessori…

La verità è che non vi è stato nulla di “regolare” nella procedura di affidamento alla società privata della Concessione di un servizio pubblico, visto che la stessa non ha neppure iniziato a riqualificare a sue spese l’Area di Corso Italia.

Lo abbiamo più volte sottolineato nelle nostre interrogazioni, alle quali sono seguite sempre risposte sommarie (… quelle pochissime volte che sono arrivate).

Pertanto, comunichiamo alla cittadinanza che, prossimamente, presenteremo ufficialmente la richiesta al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale di rendere permanente la sospensione del pagamento dei ticket fino a quando:

– non saranno al più presto conclusi e collaudati i lavori all’interno dell’Area al fine di eliminare quello scempio urbano che è stato creato;

– non sarà garantito il passaggio in assoluta sicurezza lungo il “finto” marciapiede del Prolungamento di Corso Italia.

Nel frattempo, da parte nostra ci impegniamo a far luce, fino in fondo, su un affidamento che continua ad avere tante zone d’ombra e lo faremo informando e coinvolgendo i cittadini, il Consiglio Comunale e le Istituzioni competenti in materia.

Alberto Milo, Caterina Barba, Giuseppe Del Sorbo (71) e Marco De Simone