Battipaglia. Muore dopo intervento per rimuovere un calcolo, aperta inchiesta

Tragico destino per la 68enne Concetta Salvatore, casalinga di Calabritto in provincia di Avellino, che nei giorni scorsi si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia accusando un forte dolore: la causa un calcolo nelle vie biliari.

La programmazione dell’intervento

A seguito della diagnosi i sanitari decidono di ricoverare la donna e fissano l’intervento chirurgico, una colangio-pancreatografia endoscopica retrograda, procedura invasiva per disostruire le vie biliari dal calcolo. Mercoledì scorso la data fissata per l’intervento, Concetta è tranquilla e per nulla preoccupata di sottoporsi all’Ercp tanto che poco prima di entrare in sala operatoria manda un selfie alla famiglia dal reparto di Chirurgia generale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove proprio uno dei figli lavora cone guardia giurata.

L’ultimo selfie

Mai avrebbe immaginato che quello sarebbe stato l’ultimo scatto della sua vita. Alle 16 entra in sala operatoria e appena 24 ore dopo il suo cuore cessa di battere inaspettatamente.

La denuncia dei familiari

Dolore e sconcerto per i familiari che assistiti dall’avvocato irpino Sandra Cardellicchio, come riportato dal quotidiano La Città, hanno depositato una denuncia ai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti. L’ipotesi di reato è d’omicidio colposo per responsabilità medica, il pm titolare delle indagini ha disposto il sequestro della salma.