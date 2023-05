Nocera Inferiore. Ok al bilancio di previsione







Esame di bilancio superato per l’ammninstrazione di Paolo De Maio che si appresta ad archiviare il primo anno di gestione. Tra i numeri contenuti nell’importante strumento finanziario dell’ente in evidenza l’aumento degli impegni di spesa per le politiche sociali, la scuola, la manutezione del cimitero e la difesa del suolo. Lo evidenzia il sindaco Paolo De Maio a margine del consiglio comunale convocato ieri a Nocera Inferiore dal presidente Antonio Alfano .

La scuola, i servizi

Importante l’avvio del tempo pieno e il servizio di trasporto scolastico, l’incremento delle manutenzioni e l’impegno per il rinnovo dell’arredo urbano.









Particolare attenzione al controllo del territorio e la difesa suolo con il coinvolgimento degli enti sovraordinati per recuperare il gap di mancate manutenzioni einterventi mai effettuati nel corso degli anni. Il primo cittadino ha richiamato l’introduzione di fondi per il cimitero e il mercatino rionale. “Il rendiconto sancisce la conclusione di un piano di riequilibrio pluriennale, in dieci anni abbiamo ripianato un disavanzo di 10.987.000 certificato dalla Corte dei conti. Sul rendiconto pesano molto le utenze, ci sono solo 3 milioni per luce e gas” dice De Maio al quotidiano “La Città”.

in consiglio è stato approvato anche ka verifica della quantità e qualità da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie; l’esternalizzazione dell’accertamento e riscossione non ordinaria di tributi e multe.

RED