Paura a Pomigliano d’Arco. Esplode bomba piazzata sotto un’auto

Caos e paura ieri sera a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, nel quartiere 219, per l’esplosione di una bomba.

L’esplosione

Un ordigno artigianale, posizionato sotto una Fiat Panda in uso ad un 26enne del posto, è stato fatto esplodere in via De Nicola.

I danni

L’esplosione ha distrutto la parte anteriore del veicolo e frantumato la porta di ingresso della palazzina vicina e una finestra di un locale occupato da una farmacia.

Le indagini

Non ci sono feriti. Terrorizati dal forte boato i residenti alcuni dei quali sono scesi in strada in preda al panico, altri si sono barricati in casa. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto. Indagini in corso per chiarire la dinamica.