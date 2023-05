San Marzano sul Sarno. Pratiche di condono bloccate, arriva la proposta dell’opposizione

Caos urbanistica ed edilizia nel comune di San Marzano sul Sarno, la prima proposta sul tema condoni arriva dall’opposizione. I consiglieri comunali del gruppo “Noi insieme tra Voi” Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda, insieme al consigliere indipendente Franco Grimaldi, sono intervenuti nelle scorse ore chiedendo all’amministrazione comunale di impegnarsi sul tema che conta centinaia di pratiche abbandonate.

Il caso

“Sin dall’insediamento di questo governo su temi quali edilizia e urbanistica non c’è stata visione né tantomeno nessun tipo di iniziativa concreta” denunciano in una nota i tre membri di assise, che hanno così negli scorsi giorni protocollato una proposta operativa per la definizione di pratiche di condono. La questione rappresenta uno dei tanti punti di discordia per l’amministrazione marzanese sul tema urbanistica, visto che negli ultimi tre anni non c’è stata nessuna iniziativa specifica per provare a processare tutte le pratiche richieste dalla cittadinanza non solo negli ultimi tempi, ma anche a distanza di decenni.

La proposta

Uno stallo che l’opposizione vuole assolutamente sbloccare, attraverso una proposta che ha trovato applicazione in diverse realtà limitrofe. L’idea consiste nell’istituzione di una commissione di professionisti esterni, con competenze specifiche, scelti da bando pubblico e coordinati da un responsabile di settore. Il gruppo formato provvederà così a sciogliere le diverse domande dei cittadini, con ricompense che saranno proporzionali al numero di pratiche concluse. Questo perché i professionisti potranno essere retribuiti proprio grazie a parte delle entrate che saranno previste dallo scioglimento delle pratiche di condono. Quindi più lavoro ma anche più risorse per l’ente.

Soluzioni per i cittadini

“In primo luogo si dovrà fare ordine nel settore e nel servizio nello specifico, comprendendo il numero di pratiche in capo al comune ancora da evadere, e fissare i criteri di ripartizione dell’incentivo o di aggiornamento dei modelli di autocertificazione. Bisogna attivare un servizio fondamentale per la cittadinanza quanto prima perché il nostro Municipio non può rimanere bloccato su argomenti così strategici” sottolineano Calenda, Marrazzo e Grimaldi, quest’ultimo anche ex assessore al ramo “Nella mia esperienza amministrativa ho dimostrato tanta voglia e progettualità ma purtroppo non ho avuto al mio fianco un’amministrazione che condividesse con me tali valori e sentimenti. Non possiamo però permettere ancora che San Marzano sul Sarno rimanga bloccata”