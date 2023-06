Ritrovata senza vita Giulia Tramontano la 29enne incinta, il fidanzato confessa l’omicidio

È stato trovato dai Carabinieri, in un’area verde abbandonata a Senago, nel Milanese, il corpo senza vita di Giulia Tramontano la ragazza di Sant’Antimo in provincia di Napoli, che da 5 anni si era trasferita nel capoluogo lombardo.

La denuncia di scomparsa

Della giovane di 29 anni, incinta al settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28 maggio dal fidanzato convivente Alessandro Impagnatiello, barman in un albergo di lusso a Milano.

Il fidanzato crolla e confessa

L’uomo, indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso, in nottata è stato trattenuto in caserma dai Carabinieri di Senago per essere ascoltato dal pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con l’aggiunto Letizia Mannella. L’uomo è crollato e ha confessato dando indicazioni ai Carabinieri su dove aveva nascosto il corpo senza vita di Giulia.

Il ritrovamento del corpo

Da quanto si è appreso, l’uomo ha consentito ai militari dell’Arma di ritrovare il cadavere della donna nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall’abitazione della coppia.

Il tradimento e la lite

L’uomo nel tardo pomeriggio di ieri aveva ricevuto un’informazione di garanzia. Con Impagnatiello, prima di svanire, la ragazza ha avuto una lite pesante. L’uomo aveva una relazione parallela con un’altra donna, un’americana, che andava avanti da alcuni mesi. Anche lei sarebbe rimasta incinta ma il bimbo lo avrebbe perso.

Le indagini

Giulia scopre tutto, di lì il litigio e poi la scomparsa. Le indagini stanno cercando di ricostruire quel “buco” di ore, tra sabato sera, quando Giulia viene inquadrata verso le 20 da una telecamera vicino a casa e poco più tardi invia un messaggio, e domenica mattina, quando il suo cellulare risulta off-line e il suo compagno esce di casa per andare a lavoro verso le 7.

Le incongruenze dell’uomo

Ed è stato proprio lui che nel pomeriggio, dopo essere rientrato, ha denunciato la scomparsa della compagna lasciata all’alba nel letto, ha spiegato, mentre dormiva e che poi si sarebbe allontanata solo con il passaporto, il bancomat (al momento non è stato registrato alcun prelievo) e 500 euro in contanti, ma senza portare con se gli abiti.

Decisive, nella svolta delle indagini, le molte tracce di sangue trovate dalla sezione rilievi scientifici dei carabinieri nell’appartamento in cui viveva la coppia.