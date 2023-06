Nocera Inferiore. Casette dell’acqua, nuova procedura per la concessione del servizio di gestione

Il Comune di Nocera Inferiore ha indetto una nuova procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle tre “casette dell’acqua” presenti sul territorio cittadino.

“Casette dell’acqua”: nuova procedura per la concessione del servizio di gestione

Dopo tre procedure senza esito di aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un nuovo bando per la riattivazione del servizio delle “casette dell’acqua”, gli erogatori di acqua microfiltrata presenti in via Salvatore D’Alessandro, via Giovanni Falcone (nei pressi del Tribunale) e via Raffaele Vitolo.

L’affidamento del servizio di gestione delle “casette dell’acqua” è previsto per un periodo di cinque anni e comprende i lavori per la rifunzionalizzazione degli impianti.

«Una nuova procedura per restituire ai cittadini un servizio importante che ha un forte impatto ambientale, per la riduzione del consumo della plastica e che va nella direzione del nostro impegno per l’ambiente» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.