Scafati. Aliberti auspica il potenziamento dell’ospedale

Scafati. Pasquale Aliberti auspica il potenziamento dell’ospedale e “avvisa” ASL e Regione: serve più attenzione per il Punto di primo intervento dopo i lavori di ristrutturazione.

Sindaco già in prima linea

Neanche è iniziata l’amministrazione comunale targata Pasquale Aliberti, che l’esponente di Forza Italia lancia la sfida alla Regione Campania sul fronte della sanità. Nel frattempo, si continua a ragionare all’interno della coalizione per esternalizzare e privatizzare tanti spazi e beni pubblici.

Pasquale Aliberti, come sempre, è un fiume in piena. Al centro della sfida c’è il futuro dell’ospedale “Mauro Scarlato”. Mercoledì, l’ASL Salerno ha comunicato che il Punto di primo intervento del presidio di via Passati resterà chiuso per 60 giorni, a causa di lavori di ristrutturazione, a partire da lunedì. Una notizia che ha messo in allarme il neo sindaco, che attende solo la proclamazione di lunedì per iniziare a lavorare sul tema.







Pronto a chiedere un tavolo tecnico

“Appena mi insedierò nella giornata di lunedì, chiederò un tavolo tecnico al direttore generale dell’ASL Salerno per avere la certezza che il Punto di primo intervento dopo i lavori venga potenziato con personale medico e paramedico, bloccando ogni trasferimento e che nell’immediato si lavori per il reinserimento nella rete dell’emergenza con un pronto soccorso che funga da filtro con Nocera Inferiore e Sarno – ha affermato – . Gli impegni vanno rispettati, soprattutto quando in campagna elettorale, alla vigilia del voto si promette ai cittadini la riapertura dell’ospedale, pur essendo consapevoli che non si può tutto e subito”.







Aliberti è pronto come primo atto della sua amministrazione comunale a lanciare una vera e propria sfida al governatore Vincenzo De Luca: “Nella giornata di martedì, appena investito della responsabilità di sindaco, nominerò, a titolo gratuito, un consulente tecnico che possa lavorare sul tema e con il quale apriremo un tavolo istituzionale con il direttore generale, affinché le aspettative degli scafatesi non vengano disattese”. La mossa politica di Aliberti è, però, solo il preambolo di un più forte scontro, destinato a inasprirsi in caso Regione Campania e ASL Salerno non rispettino il più ampio programma di riqualificazione dello “Scarlato”: “Se le aspettative non saranno rispettate, saremo costretti a scendere in strada, a portare gli scafatesi in Regione e restarci in modo permanente in attesa di risposte”.

Sindaco in costante contatto con i cittadini

La comunicazione massiccia del neo sindaco alla comunità continua, dunque, attraverso lunghe dirette programmate sulla pagina Facebook dell’esponente di Forza Italia. In un’ora dedicata al futuro della città, Aliberti ha confermato uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia dell’ultimo mese e che riguarda il rilancio di diversi spazi e strutture pubbliche abbandonate. Si parla di parco Primato, dei campi di tennis di via della Resistenza, ma anche di pala tenda e non solo. Su questo la linea dettata dal forzista è molto semplice, visto che nei primi mesi di governo è pronto a deliberare su partenariati pubblici privati o affidamenti diretti a enti esterni.

Alfonso Romano