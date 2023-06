Nocera Inferiore. Al V comprensivo di scena “Anche i piccoli gesti salveranno la terra”

Il 7 giugno alle ore 16, 30, al V Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore, nei locali del plesso scolastico ubicato in Via Carlo Cafiero, la classe 4^ A metterà in scena “Anche i piccoli gesti salveranno la terra"

Mercoledì 7 giugno alle ore 16:30, al V Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore, nei locali del plesso scolastico ubicato in Via Carlo Cafiero (quartiere Piedimonte), la classe 4^ A metterà in scena “Anche i piccoli gesti salveranno la terra (I pirati del riciclaggio in azione)”.

I piccoli allievi della classe 4^ A della scuola primaria, diretta dalla coordinatrice docente Stefania Schiattarella, infatti, nel corso della manifestazione, organizzata nell’ambito del progetto di educazione ambientale, civica e tecnologica, attraverso la realizzazione di attività manuali, canore e di drammatizzazione, evidenzieranno il tema della gestione sostenibile dei rifiuti fondamentale per comprendere l’importanza dell’utilizzo responsabile delle risorse naturali vivendo con sobrietà, tutelando l’ambiente e preservandolo per le generazioni future.

L’iniziativa – fortemente voluta dalla Dirigente Prof.ssa Ida Di Lieto – articolata in interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa come da P.T.O.F., si inserisce poi sull’onda degli sforzi che anche l’Amministrazione Comunale e il Servizio Ambiente ed Ecologia della Città di Nocera Inferiore stanno compiendo per implementare e migliorare la raccolta differenziata nel nostro Comune, facendo leva sulla correttezza dei nostri gesti quotidiani e sulla concretezza delle politiche orientate alla sostenibilità ambientale. A tal proposito, nel corso della manifestazione di sensibilizzazione ambientale, verrà illustrato il nuovo calendario per la raccolta differenziata.

Sarà l’occasione, inoltre, per ricordare che lo scorso 31 maggio, alla classe 4^ A è stata conferita la “menzione d’oro”, a carattere nazionale, dal Consorzio Recupero Vetro. La giuria del “Co.Re.Ve. progetto scuole – kit didattici”, infatti, ha omaggiato la classe 4^ A con un assegno di 1000€, in buoni Amazon da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico per il prossimo anno.