Pagani. Un commissario per riqualificare il Centro Sociale

Il Centro sociale versa nel degrado e il primo cittadino Lello De Prisco nomina il comandante della Polizia Locale commissario. Sarebbero già disponibili 265mila euro per la riqualificazione.

L’annuncio

Centro sociale di Pagani, giugno sarà il mese del commissariamento della gestione affidata al comandante della polizia locale Lucio D’Apolito. Lo annuncia direttamente il sindaco Lello De Prisco, con l’amministrazione che ha lavorato in questi mesi verso la riqualificazione delle diverse aree. A inizio anno la notizia di inagibilità della sala teatro per il mancato rispetto di una serie di norme ha provocato uno scossone anche nel comitato di gestione. A dimettersi poco dopo l’accaduto l’allora presidente Lucio Fiore e diversi consiglieri, che avevano costretto così De Prisco a mettere in campo delle soluzioni alternative di tipo organizzativo.







Gli interventi

In questi mesi l’amministrazione di palazzo San Carlo ha dovuto riprendere dall’inizio una serie di ragionamenti, partendo proprio dalle nuove necessità strutturali del centro sociale. In questo senso si è provveduto nelle scorse settimane alla progettazione di alcuni interventi sia per la sala teatro che per gli spazi esterni. Del resto il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Calce attraverso ha denunciato la presenza di “porte non ancorate, reti divelte e scivoli pericolanti”. Il nodo centrale dei pensieri dell’amministrazione rimane però la futura organizzazione del comitato di gestione, completamente allo sbando. Dopo averlo annunciato più volte in Consiglio comunale come ipotesi, diventa realtà la scelta di commissariare la gestione affidandola al comandante della polizia municipale Lucio D’Apolito, sempre più uomo di fiducia dell’ente. Il responsabile del comando dei caschi bianchi di via Pittoni è già stato durante quest’ultimo mandato amministrativo commissario della SAM, azienda speciale addetta alla raccolta e allo spazzamento dei rifiuti.







I tempi del commissariamento

“Da giugno inizierà l’attività di commissariamento pro tempore del comandante D’Apolito, spero molto breve per regolamentare qualche situazione e ripartire al massimo” ha spiegato il primo cittadino Lello De Prisco, entrando nel merito degli obiettivi della scelta.”Ci sono attività che si svolgono nel luogo che rappresentano realtà importanti da rilanciare e hanno bisogno di un’organizzazione efficiente. Il comitato di gestione nel frattempo sarà da riformare e ridurre nelle partecipazioni, dodici consiglieri finiscono per imbrigliare le stesse attività del centro sociale. L’amministrazione è molto attiva, per il prossimo triennio ci sono 265mila euro di fondi stanziati per l’efficientamento della struttura” conclude il primo cittadino.

Alfonso Romano