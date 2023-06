Scafati. Aliberti già pensa alla formazione dell’esecutivo

Inizia a prendere forma il futuro dell’amministrazione comunale targata Pasquale Aliberti, che si insedierà ufficialmente il prossimo lunedì. Forza Italia sarà il grande partito trainante in giunta e consiglio comunale, si prospetta in futuro anche l’apertura di una sede politica. Si avvicina sempre di più il momento formale che si svolgerà alle 12 di domani all’interno dell’aula consiliare della biblioteca comunale “Francesco Morlicchio”. Un vero e proprio evento in cui è attesa anche una grande affluenza di pubblico.

La composizione dell’esecutivo

Una volta insediato Aliberti inizierà le sue prime operazioni di governo in attesa della successiva proclamazione dei consiglieri comunali, a cui seguirà temporalmente la formazione della giunta. Poco più di una settimana che il primo cittadino utilizzerà per definire con i propri gruppi di riferimento le nomine del prossimo gruppo di governo della città. Del resto l’esponente forzista aveva più volte ribadito in campagna elettorale di non aver deciso nessuna poltrona a priori, determinando le scelte dal risultato elettorale dei candidati consiglieri eletti.







Sugli scudi Forza Italia

Ed ecco che quindi il risultato di Forza Italia, con oltre 5mila preferenze di liste e uno storico 19%, diventa la base sul quale costruire la formazione politica. In consiglio comunale siederanno ben sette consiglieri comunali forzisti. Si tratta di quasi la metà del totale degli esponenti di maggioranza, che saranno espressione diretta di ben quattro assessori in giunta comunale. Le nomine avverranno come più volte ripetuto all’interno dei consiglieri eletti, arrivando così a far rientrare in assise anche i primi grandi esclusi dell’appuntamento elettorale, come Antonio Pignataro, Assunta Barone, Filippo Accardi e Michele Abenante. A quel punto la prima persona a essere fuori sarebbe Mariarosaria Del Sorbo, moglie di Luca Maranca, uno dei volti principe di Fratelli d’Italia in città. In pole per un posto nell’esecutivo ci sono alibertiani di ferro come Alfonso Di Massa o Diego Chirico, ma attenzione anche a volti in rilancio come la prima eletta, Fiorina Longobardi, Luigi Cavallaro e Teresa Formisano, quest’ultima seconda per preferenze e già candidata con il partito di Silvio Berlusconi alla Camera dei Deputati.









La presidenza

Proprio lei dovrebbe ricoprire in assise secondo rumors il ruolo di presidente del consiglio comunale, vestito a pennello su una figura cittadina riconosciuta per la sua disponibilità e spirito di confronto. Aliberti, a prescindere, vorrà però certezze su impegno e condivisione di obiettivi. Anche per questo, ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario. Del resto, rimarranno da riempire altri tre posti in giunta tra le varie liste civiche e un posto che dovrebbe essere assicurato alla Lega. Il condizionale è d’obbligo dopo il flop del partito alle ultime elezioni: ultimi in coalizione con 600 voti e la vittoria interna di preferenze della coppia moglie – marito Annamaria Federico – Filippo Quartucci, capaci di superare i più quotati Giovanni Bottone e Serena Porpora.

Alfonso Romano