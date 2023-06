Cava de’ Tirreni. Conferite le Civiche Benemerenze

Questo pomeriggio, lunedì 5 giugno 2023, nell’Aula consiliare “Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, si è volta la cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze assegnate per l’anno 2023 dal Comitato composto dal Sindaco Vincenzo Servalli, dal Presidente del Consiglio comunale, Adolfo Salsano, dall’ex assessore Armando Lamberti, dai Consiglieri comunali Luca Narbone e Marcello Murolo, dalla Segreteria Comunale Monica Siani, dal Dirigente Saverio Valio e dai Cittadini Benemeriti Lucia Avigliano, Gaetano Panza, Clara Santacroce, Maria Olmina D’Arienzo.

Una cerimonia densa di emozioni e di commozione da parte dei nuovi cittadini benemeriti, soprattutto al momento dei ringraziamenti dell’avv. Alfredo Messina letti dalle figlie che hanno ritirato l’attestato.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato:

per la classe I, benemeriti per le scienze, lettere ed arti, al prof. Lutz Klinkhammer (la consegna avverrà mercoledì prossimo in occasione della inaugurazione del museo Mamma Lucia) – storico di livello e prestigio internazionali, venuto a contatto con la realtà metelliana per una ricerca sullo Sbarco degli Alleati nel settembre del 1943, ha offerto un sostanziale contributo a uno studio profondo e innovativo che non solo ha illuminato la conoscenza del decisivo evento ed ha dato alla Città un ruolo più consono alla realtà dei fatti ma ha anche aggiunto nuova luce, con ulteriori, preziose informazioni, sull’operato straordinario di Mamma Lucia, “Madre dei Caduti”;

per la classe II, benemeriti nel mondo del lavoro e delle professioni,

all’avv. Annamaria Armenante – oltre a raggiungere nella vita professionale una vetta molto alta come l’Avvocatura dello Stato, ha partecipato attivamente alla vita associativa, culturale e politica della Città, e non solo. Non ha mancato di assumersi responsabilità di guida o di comando. E si è anche distinta per idee o proposte che hanno illuminato la collettività, come ad esempio il Premio Letterario “Badia” o di Poesia “La Giara”, dimostrando profondo senso civico e ricchezza di vedute, lanciando semi che possono ancora germogliare negli anni futuri;

all’avv. Vittorio Del Vecchio – Ha esercitato, ed esercita, la professione di avvocato con una qualità e una passione da fargli meritare prestigio e riconoscimenti anche oltre i limiti della settorialità e, nel contempo, ha partecipato alla vita associativa e politica assumendo delicati incarichi e responsabilità oltre il livello territoriale, diventando un punto di riferimento costante e affidabile anche per le nuove generazioni, a cui non ha mancato di aprire o indicare le strade giuste del futuro;

all’avv. Alfredo Messina – oltre ad esercitare per una vita intera la professione legale, per lunghi anni anche al servizio dell’Amministrazione comunale, con una passione, una serietà e una qualità che gli hanno procurato ampio prestigio, ha mostrato, nel periodo in cui è stato chiamato, quale sindaco, alla guida della Città, e, poi, partecipando all’attività consiliare con cura e lealtà esemplari, una profonda coscienza amministrativa e un costruttivo senso dello Stato, che gli sono valsi la stima e l’affetto dei suoi concittadini;

al Sig. Aldo Trezza Presidente Confesercenti Cava e componente del Consiglio della Camera di Commercio di Salerno – per la qualità, la passione, l’incisività con cui ha esercitato per oltre mezzo secolo la professione commerciale, stabilendo non solo un rapporto duraturo e fiduciario con le singole persone ma anche e soprattutto facendosi interprete e riferimento di tutta la categoria, tessendo un filo costante e rispettoso con tutta la città e favorendone, dal suo ambito, la crescita civile e morale.