Pagani. Il 6 giugno giornata della memoria in onore del Ten. Marco Pittoni

A Pagani il sindaco Lello De Prisco, in occasione del 209° annuale dell'Arma dei Carabinieri, ha voluto rinnovare la vicinanza all'arma e dare appuntamento al 6 giugno per la Giornata della Memoria in onore del Tenente Marco Pittoni.

Si celebra oggi, il 209° annuale della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Questa data, infatti, ricorda la concessione alla bandiera dell’Arma della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare più di un secolo fa, il 5 giugno 1920, per il complesso delle attività svolte nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Il ricordo del Tenente Pittoni

Il 6 giugno del 2008, il Tenente Marco Pittoni si trovava in borghese insieme ad un altro carabiniere nell’ufficio postale di Pagani, quando fecero irruzione tre rapinatori. Il Tenente intimò di arrendersi ai malviventi, che in pochi attimi iniziarono a sparare contro i carabinieri. Con sangue freddo, Pittoni disarmò e immobilizzò uno dei rapinatori, senza usare la propria arma d’ordinanza, per evitare di colpire accidentalmente le persone presenti nell’ufficio postale. Venne però colpito da due proiettili, alla gola e all’addome, sparati da un altro rapinatore, che Pittoni stava cercando ugualmente di bloccare. Nonostante ciò il tenente ebbe ancora la forza di inseguire i malviventi, fino al suo ultimo respiro, quando si accasciò esanime al suolo. Morì all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dopo un’operazione chirurgica.

Queste le parole del sindaco

“Oggi Si festeggia oggi 5 giugno il 209° della Fondazione dell’ Arma dei Carabinieri.

Rinnoviamo in questa giornata la nostra gratitudine e la nostra vicinanza all’Arma, e nell’occasione diamo appuntamento alla cittadinanza per domani 6 giugno alla giornata in memoria del Ten. MARCO PITTONI, figlio dell’Arma, uomo dedito sacrificatosi per la Nostra Comunità.

Il programma per domani

Ore 10.00 celebrazione della Santa Messa presso la chiesa del Corpo di Cristo e a seguire la deposizione della composizione floreale alla targa commemorativa posta all’ esterno dell’Ufficio Postale di Corso E. Padovano, luogo del tragico evento”.