Sarno. Fogne il tilt per pioggia: Sirica sollecita la giunta

“Aver consentito per decenni la realizzazione di immobili abusivi, con la conseguente urbanizzazione incontrollata del territorio, ha comportato la scomparsa delle aree di esondazione per i fiumi”. Così il segretario cittadino di Sarno in Azione, Vincenzo Sirica, commenta gli allagamenti e i disagi che si sono verificati nel pomeriggio di giovedì a Sarno dopo alcune ore di pioggia.







Rispetto della natura

“Ora si coltiva anche sulle rive del Sarno. Manca un indirizzo politico chiaro, le attività dell’uomo devono rispettare la natura e i suoi cicli. A questo si aggiunge – ha continuato Sirica in pressing sulla giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora -. L’abbandono dei boschi, i corsi d’acqua che non vengono puliti dai detriti che si accumulano, anche a causa della riduzione della loro portata d’acqua per le captazioni. Infine, siamo nel 2023 ma ancora non abbiamo un sistema fognario degno di un paese civile con depuratori attivi e collegati alla città con i collettori. È un mix di problemi aggravato da fenomeni atmosferici estremi, che ovviamente c’erano anche in passato, ma oggi si susseguono con una frequenza maggiore”.

Prevenzione

L’unica via, secondo Sirica, è dunque la prevenzione. “Serve destinare maggiori risorse pubbliche, in realtà sempre più limitate, a progetti che non sono molto amati da chi amministra perché a differenza di altre iniziative, come feste o concerti, non portano a un risultato elettorale immediato”. Il Comune, dal canto suo, aveva subito contattato la Gori nella giornata di giovedì per limitare i disagi. “Il danno è evidente e speriamo di riaprire la circolazione il prima possibile, siamo contenti di aver avuto subito supporto tecnico sulla problematica ma questo evento è destinato sicuramente a far riflettere sulle necessità sempre in aggiornamento del nostro territorio”, aveva spiegato l’assessore con delega al Patrimonio, Eutilia Viscardi.

Alfonso Romano