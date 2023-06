Cava de’ Tirreni. Amministrazione Servalli, percorso virtuoso per il bilancio dell’Ente

“La nostra Amministrazione ha avviato un percorso virtuoso per portare in una condizione di equilibrio economico finanziario strutturale e di sicurezza il bilancio dell’Ente.

​Un percorso articolato, complesso, iniziato con l’adesione al Piano di Riequilibrio poliennale attualmente all’attenzione della Corte dei Conti.

​Il Rendiconto di Gestione 2022 ci ha consegnato alcuni risultati molto confortanti che possiamo riassumere:

– l’Ente non è più in condizioni di deficitarietà strutturale;

– relativamente alla situazione di cassa l’Ente ha registrato un significativo miglioramento della stessa, passando da un fondo di cassa al 01.01.2022 di € 3.560.840,09 ad un fondo di cassa al 31.12.2022 di € 19.444.697,66; inoltre nel 2022 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;

– i tempi medi di pagamento hanno fatto riscontrare un sensibile miglioramento frutto delle politiche adottate che cominciano a dare i loro risultati;

– è stata recuperata una quota di disavanzo complessiva pari ad € 3.628.580,80 superiore alla quota di disavanzo prevista per l’annualità 2022 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e del bilancio di previsione 2022/2024, pari ad € 2.876.130,91.

​Infine, nel corso dell’esercizio finanziario 2022, l’andamento gestionale dell’Ente è stato caratterizzato dai seguenti ulteriori aspetti:

1) Incremento dell’accertamento delle entrate correnti;

2) riduzione delle spese correnti con particolare riferimento alla spesa di personale che al netto

degli incrementi contrattuali liquidati è diminuita;

3) estinzione di buona parte dei debiti fuori bilancio;

4) estinzione anticipata dei mutui mediante utilizzo dei proventi da alienazioni con conseguente

positivo impatto sugli oneri relativi per i futuri bilanci.

​

​Nel corso del 2022 si è dato ulteriore impulso ai procedimenti attuativi del piano delle alienazioni, che hanno avuto riflessi nei primi mesi del 2023 con l’alienazione della farmacia comunale e del complesso immobiliare ex COFIMA.

​

​Sulla base di quanto fin qui esposto si ritiene di poter concludere confermando che il percorso di risanamento dell’Ente ha avuto inizio, con un primo significativo risultato, destinato ragionevolmente a consolidarsi nei prossimi esercizi.

​Tanto, non soltanto per il realizzarsi delle alienazioni (pur degne di nota), ma per l’insieme di misure correttive programmate ed avviate.

La cronica difficoltà di riscossione delle entrate è cessata, così come è stata rodata una strutturale riduzione della spesa.

Significative risultano le azioni tese a ridurre l’indebitamento dell’Ente: dall’estinzione anticipata dei mutui, all’estinzione di gran parte dei debiti fuori bilancio, fino ad arrivare all’assenza di anticipazioni di tesoreria.

Elementi tutti questi che concorrono a fornire veridicità ed attendibilità al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tuttavia che il percorso sia di notevole complessità è dimostrato dal parere che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso sul rendiconto, rilevandone alcune criticità.

Prendiamo atto di questo parere negativo e spiegheremo le nostre motivazioni in sede di approvazione dell’atto nel Consiglio comunale che si terrà entro la fine del mese.

L’Amministrazione sta profondendo tutte le energie per ottenere i risultati prefissi.

“Auspichiamo – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – che il rapporto con il nuovo Collegio dei Revisori sia improntato a quello spirito di collaborazione a cui la norma (art. 239 del Tuel) pure richiama ma che per il momento non abbiamo riscontrato. Noi siamo impegnati in tale direzione”.