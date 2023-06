Comune di Sarno. Presentazione del libro “Lacrima. Goccia d’anima sul viso”

Il Comune di Sarno, nell’ambito della rassegna letteraria “Settembre Libri e poi”, in data 9 Giugno 2023, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze di Villa Lanzara, presenterà il libro “Lacrima. Goccia d’anima sul viso”. Ediz. Bilingue, Youcanprint, 2023, scritto dalla giovanissima poetessa Carmen Normanno, studentessa al quinto anno del Liceo Linguistico Tito Lucrezio Caro di Sarno, che ha vinto, nel 2022, il Premio Letterario Internazionale “Franz Muller per la poesia “Livido” ed ha recitato le sue poesie in diversi eventi.

Il testo

Il testo è una raccolta di poesie, in doppia narrazione italiano – spagnolo, che esprimono i sentimenti e le sensazioni provate quotidianamente e delle quali la nostra anima è succube. Protagonisti assoluti dei versi sono amori, disamori, illusioni e disillusioni. Nessuno sa cosa ci possa essere dentro il nostro cuore facendo in modo che esso non trovi vie di fuga se non emanare lacrime di sangue provocate da una ferita indotta. Quando la vita viene chiusa in un tunnel buio e senza uscita non bisogna mai guardarsi indietro. Il nostro cammino è sempre pieno di errori ma solo andando avanti uscirà quella luce tanto attesa e tutto il dolore provocato e provato diventerà la fonte di ispirazione mentre si è nel punto più alto del successo: con una risata ed una felicità che vengono invidiate dalle nostre cadute.

Gli interventi e la moderazione

L’evento sarà moderato da Gianluca Masone, attore, regista, esperto di Arte e Comunicazione scenica. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, dott. Giuseppe Canfora, dell’Assessore agli Eventi, Prof.ssa Anna Maria Della Porta, dell’Assessore alla Cultura Avv. Eutilia Viscardi, interverranno la Prof.ssa Emma Tortora, Dirigente Scolastica del Liceo Tito Lucrezio Caro, che non solo ha curato la prefazione ma ha agevolato il talento della sua studentessa, Pasquale Caraviello, talentuoso artista, autore di dipinti che sono stati inseriti nel libro e che regalerà un quadro al Comune di Sarno. Dialogherà con l’autrice lo scrittore Angelo Galantino. Sarà presente il cantautore Marco Gabess che leggerà una poesia ed anticiperà la probabile collaborazione professionale con la poetessa.

La Professoressa Raffaela Visconte leggerà le poesie scritte in spagnolo, che nel testo recano a margine una sua nota, ci sarà il duo concertistico violino – clarinetto, composto da Miki Belmonte e Matteo Ferrentino, ed un aperibreak finale.

L’Amministrazione comunale è lieta di agevolare il talento della giovanissima Carmen Normanno.