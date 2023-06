Terzigno. Un nuovo edificio per il Liceo

Terzigno avrà un nuovo edificio scolastico da destinare a sede del liceo con annessa palestra e auditorium. La struttura sorgerà in via Galileo Galilei. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Ranieri a mezzo social che ha comunicato le deliberazione della Città MEtropolitana per la realizzazione della scuola.









Lavori anche allo stadio

Sono inoltre in fase avanzata anche i lavori per il recupero e la riqualificazione dello stadio comunale. È stato deliberato infatti su proposta dell’assessore Massimo Annunziata la riqualificazione degli spogliatoi, dell’area biglietteria, dei servizi igienici per i tifosi e per gli amanti del Parco nazionale del Vesuvio e la predisposizione di torri faro. Nelle intenzioni dell’amministrazione Ranieri c’è la ferma volontà di far tornare a giocare già dalla prossima stagione l’AC Terzigno 1964 nello storico stadio caro alla cittadinanza.

RED