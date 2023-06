San Valentino Torio. L’amministrazione inaugura il Parco Azzurro

Questa sera 7 Giugno alle ore 19.30 verrà inaugurato il PARCO AZZURRO dell’area Cooperative Edilizie di Via Leonardo da Vinci. È il sindaco Michele Strianese a comunicare con gioia la notizia, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.

La dichiarazione del primo cittadino

“Ci siamo…!! Finalmente. Inauguriamo davvero un bellissimo parco per il quale ringrazio di cuore per l’impegno il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero.

Quest’area e’ gia’ appositamente VIDEO SORVEGLIATA e, come sapete, sono tante le telecamere che sono state installate per controllare l’area in oggetto. Serviranno innanzitutto per sorvegliare i nostri bimbi e per farli giocare in sicurezza ma anche per “beccare” chi infrange le regole, chi danneggia il patrimonio pubblico, chi non rispetta le persone, chi disturba la quiete pubblica.

Inauguriamo l’area pic nic, il nuovo parco giochi e soprattutto il primo outdoor fitness della nostra citta’, ovvero una vera e propria palestra a cielo aperto con attrezzature moderne e sicure. E poi ci sara’ una bellissima festa per i bambini che invitiamo tutti a partecipare”