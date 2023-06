Scafati. Furti in villa, ladri in azione nel cantiere

Ancora raid criminali in città: nel mirino le strutture pubbliche. A essere presa di mira questa volta è Parco Wenner ovvero la villa comunale, attualmente chiusa per ristrutturazione, da cui sono stati trafugati materiali edili e attrezzature da lavoro.

Microcriminalità diffusa

È senza sosta, la spirale di violenza che sta interessando il territorio cittadino e che non interessa solo appartamenti o esercizi privati, ma anche spazi pubblici. L’ultimo episodio è avvenuto all’interno del Parco Wenner, nella notte tra venerdì e sabato, quando un gruppo di malintenzionati ha avuto modo di scavalcare la vicina recinzione per provare così il colpo ghiotto. I malviventi hanno agito in maniera pressoché indisturbati, forte dell’assenza di videosorveglianza attiva sul luogo o di un servizio di guardiania notturno.







Un lunedì da incubo

È stato un lunedì da incubo, quindi, per gli operai della ditta appaltatrice dei lavori nella storica villa, che hanno immediatamente denunciato il caso alla locale tenenza dei carabinieri, al lavoro sul caso con la speranza di riuscire ad avere più informazioni sul colpo attraverso telecamere più a largo giro, come su via Pietro Melchiade o in via Armando Diaz.

Altri furti

L’ennesimo furto è una vero affronto per la comunità scafatese, costretta subire l’ennesima razzia in villa comunale, sempre più abbandonata e insicura negli ultimi anni. Del resto il Parco Wenner, così come tantissimi altri luoghi pubblici scafatesi come il Palamangano, lo stadio comunale e scuole sono stati oggetti di raid, più o meno organizzati, negli ultimi mesi. Già in passato i vandali hanno avuto modo più volte di rubare materiale elettrico dai pali della luce della stessa villa comunale, comportando ulteriori ritardi nell’attivazione del servizio di illuminazione interna, disastrato all’insediamento della scorsa amministrazione comunale. Un fenomeno che continua a preoccupare la politica locale, con la questione che passerà ora al vaglio della prossima amministrazione comunale guidata da Pasquale Aliberti.







Le indicazioni di Avagnano

A dare un’indicazione di quello che sarà il futuro sul tema sicurezza ci pensa il consigliere comunale eletto nelle fila di Forza Italia, Gennaro Avagnano , che spera in un intervento di natura nazionale: “È davvero un peccato quello che è accaduto le notti scorse alla ditta che si sta occupando della riqualificazione della villa comunale. Come ha ribadito il nostro sindaco nel comizio di chiusura della campagna elettorale è prioritario affrontare il tema sicurezza a livello ministeriale. Scafati è una città che ha bisogno di più forze dell’ordine a controllo del territorio”.

Il potenziamento delle attività di repressione e controllo sul territorio passano per Avagnano secondo due strade: “O si pensa al potenziamento della tenenza dei carabinieri o si programma l’apertura di un presidio della polizia di Stato. Sono certo che il sindaco saprà affrontare nel miglior modo e nelle sedi opportune l’emergenza sicurezza che attanaglia la nostra città da troppo tempo. Dategli il tempo di porre in essere tutte le azioni opportune”.

Alfonso Romano