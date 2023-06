Angri. Summit sulla sosta le proposte del gruppo “Progettiamo”

Gestione della sosta a pagamento in città e lavori nel sito dell’ex scuola del prolungamento di Corso Italia. Sono stati i punti di discussione della riunione congiunta tra Consiglieri Comunali e la concessionaria Società Angri Park convocata e voluta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Sorrentino per chiarire e discutere alcuni aspetti legata alla convenzione tra l’ente e il gestore designato.

La situazione

“Abbiamo chiesto e appreso dello stato dei lavori di avanzamento di attuazione dell’affidamento in concessione di lavori pubblici per la progettazione, esecuzione ‘intervento di riqualificazione urbana sostenibile area di corso Italia’ e gestione economico – funzionale” dice il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria.

“Abbiamo preso atto della sussistenza delle condizioni di esecuzione e completamento dell’opera di riqualificazione urbana di prolungamento Corso Italia e della sua gestione funzionale da parte del concessionario che insieme al RUP ha illustrato quanto fatto finora e i motivi delle modifiche al progetto definitivo approvato in Consiglio Comunale lo scorso Agosto 2020 chiare do che il progetto esecutivo è in fase di definizione e che dalla sua approvazione impiegherà, come da contratto, 450 giorni per il completamento dei lavori” continua D’Auria.







Proposte per regolare la sosta

Proposte sono state fatte anche per la sosta a pagamento che in queste settimane è stata sospesa per la manomissione dei parcometri nel centro cittadino, uno stop che sarebbe stato già programmato ma accelerato dagli atti vandalici alle colonnine. D’Auria e il gruppo “Progettiamo per Angri” hanno portato in sede di riunione un elenco di migliorativi: “Sulla gestione dei parcheggi già in corso abbiamo raccolto e segnalato da cittadini, associazioni e dal PD alcune anomalie e proposte alcune variazioni tra cui: l’introduzione di una tariffa minima di 50cent mezz’ora in moneta in zona 1 (rossa) e per le successive frazioni di mezz’ora; evidenziando che i parchimetri non restituiscono resto è stato richiesto di eliminare l’anomalia della mancata restituzione delle somme pagate ma non riconosciute sotto forma di sosta chiedendo all’amministrazione di dare un chiaro atto d’indirizzo sulla destinazione di dette plusvalenze chiaramente individuabili nel bilancio societario Per gli abbonamenti – in subordine alla definizione di criteri per assegnare gli abbonamenti si propone una rotazione degli abbonamenti disponibili tra tutti i richiedenti e pubblicazione elenco; escludere il pagamento della sosta nei giorni festivi; prevedere 10 minuti di sosta libera verificabile attraverso il numero di targa e del sistema software in uso dagli ausiliari; reintrodurre, come da regolamento art. 24 il preavviso di sanzione solo relativamente alla circostanza del “termine trascorso” inserendo la possibilità di pagare la differenza entro le 24 del giorno stesso; abbiamo invitato l’amministrazione a dare risalto e visibilità alle aree di sosta bianca come da DGC 187 del 23/12/2020 provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale tutt’oggi completamente assente; richiesto di provvedere a rendere decorosa la vista dell’area di cantiere di Corso Italia; proposto nuovamente di rendere fruibile e sicura l’area di parcheggio con fondi propri affidando la gestione all’AES in subordine a verificare la disponibilità del concessionario a completare e gestire l’opera, in entrambi i casi privilegiando tariffe e abbonamenti agevolati a residenti e commercianti” si legge nella proposta del gruppo consiliare.







Disponibilità

“In attesa di riscontro da parte del RUP e dell’Amministrazione comunale ci rendiamo ancora disponibili a qualsiasi confronto costruttivo finalizzato al buon esito del progetto di cui si discute nella consapevolezza che la sua realizzazione nel suo complesso renderà concreta la possibilità di pedonalizzare l’intero centro migliorando di conseguenza la vivibilità della città, obiettivo quest’ultimo comune a tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi 20 anni” conclude D’Auria.

RED