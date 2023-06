Pagani. De Martino. “Giustizia come medicina: guarisca” (video)

Pagani. Una vicenda intensa che non ha lasciato strascichi. Così il medico – aritmologo paganese Giuseppe De Martino assolto per una presunta vicenda di cartelle alterate

Pagani. De Martino. “Giustizia come medicina: guarisca”

Una vicenda intensa che non ha lasciato strascichi. Così il medico – aritmologo paganese Giuseppe De Martino assolto dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli per un presunto giro di cartelle che sarebbero state alterate. Una vicenda che lo portò a un’ingiusta detenzione cautelare domiciliare revocata lo scorso novembre su decisione proprio del GIP del Tribunale di Napoli, dopo quattro mesi ai domiciliari. L’assoluzione definitiva grazie anche al magistrale lavoro di legali dei del medico che hanno potuto produrre una serie di documenti, particolari investigazioni difensive, consulenze medico legali e contributi scientifici per chiarire che il medico agiva secondo scienza e coscienza. A De Martino durante la terribile vicenda non è mai mancato il supporto dei suoi pazienti e del mondo medico.

Guarda anche Scafati. Aliberti: “più partecipazione attiva per il bene comune” (video)

Medicina più umana

Per De Martino fare il medico è soprattutto esercitare la professione in maniera “umana” caratteristica sempre più aliena anche nella medicina in tutte le sue accezioni.

La giustizia come la medicina: sia guaritrice

Resta nelle convinzioni del medico la fiducia nella giustizia e che i suoi giudizi siano il cardine per la verità e come la sanità, De Martino usa l’eufemismo che anche la giustizia serva a guarire da ogni male e premeditazione.

Il servizio è di Aldo Severino