Pagani. La maggioranza supera l’esame del bilancio

Un nuovo passo per l’uscita dal dissesto. La maggioranza blinda il documento di previsione triennale con l’approvazione del bilancio di previsione triennale.In aula maggioranza e opposizione si sono confrontati lungamente sui vettori che caratterizzeranno il futuro dei paganesi, alla ricerca di maggiori investimenti in sicurezza e manutenzione.

La relazione di Carmen Ferraioli

Apre la discussione consiliare l’assessore delegato al Bilancio, Carmen Ferraioli, che ha relazionato rispetto lo stato economico di Palazzo San Carlo, in evidente ripresa e nei parametri dettati dallo stato di dissesto come certificato anche dagli stessi revisori dei conti. I numeri dell’Ente sono stati poi sviscerati da diversi colleghi di giunta, compatti e concisi nei loro interventi anche in risposta a diverse provocazioni passate dell’opposizione, che aveva denunciato lontananza della giunta dalle discussioni consiliari.

Le opere pubbliche e gli altri obiettivi

Il vicesindaco Augusto Pepe ha illustrato, invece, il piano di opere pubbliche per il prossimo triennio, con la programmazione di interventi di manutenzione stradale, edilizia scolastica e difesa del patrimonio comunale. Relazioni anche per Felice Califano e Valentina Oliva, che hanno rispettivamente approfondito i piani di cura del territorio e degli eventi culturali in città. Interventi forti che hanno colpito piacevolmente parte delle opposizioni, che hanno avuto modo però di analizzare con certa critica alcune direttrici politiche dell’amministrazione comunale, in particolar modo rispetto sicurezza, politiche sociali e partecipate.







Le opposizioni

“Tecnicamente va bene, il bilancio è nei termini, ma c’è poco coraggio politico verso la città che merita risposte su diversi temi. Pochi fondi sono riservati alle politiche sociali, in città si avverte la mancanza di manutenzione e in questo senso si ritorna sempre alla condizione ibrida della SAM”, ha detto consigliere comunale di opposizione Fabio Petrelli. Un pensiero condiviso anche dalla collega di opposizione, Anna Rosa Sessa: “In corso Ettore Padovano c’è un problema sicurezza conclamato da risolvere. La villa comunale merita attenzioni che non vengono date da questa amministrazione comunale. Infine, continuano a esserci interrogativi validi nei confronti delle politiche commerciali sul territorio, inesistenti se non per una ZTL schizofrenica”.

De Prisco: “I conti sono in regola”

In conclusione il sindaco Lello De Prisco, che ha chiarito diversi aspetti di un bilancio previsionale che rappresenta una conquista per l’Ente: “I conti sono in regola e stiamo appianando le difficoltà ereditate a inizio mandato dalla condizione di dissesto economico. Sono previste per le politiche sociali e non solo variazioni di bilancio per rimpinguare le risorse a disposizione, così come siamo pronti per avviare una fase di rilancio per la villa comunale e il centro storico. Nonostante le polemiche dell’opposizione, stiamo dando prova di saper amministrare conti e carte alla mano”.

Alfonso Romano