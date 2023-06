Pagani. Furti nelle case, ora è caccia alla banda dell’Audi

Pagani. Allarme furti in via Alcide De Gasperi dove malintenzionati hanno tentato un colpo ad "alta quota"

Allarme furti in via Alcide De Gasperi dove malintenzionati hanno tentato un colpo ad “alta quota”. Solo la segnalazione di un vicino è riuscito a evitare il dramma dell’ennesima effrazione. Quiete disturbata verso le 23 di giovedì quando una coppia ha cercato di introdursi arrampicandosi un’abitazione del centro cittadino. I due, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero scesi da un’Audi di colore nero nascosta in una delle traversi presenti, molto vicini in linea d’aria all’appartamento che sarebbe stato poi assaltato. Non preoccupati dal movimento di persone e veicoli nell’area circostanziale, uno dei due delinquenti avrebbe provato una vera e propria arrampicata utilizzando cassonetti di rifiuti e grondaie per arrivare sulla terrazza. All’interno della casa vivono un’anziana signora e il figlio, ignari di cosa sarebbe potuto accadere di lì a poco.

L’allarme

Fortunatamente però il gesto del criminale avrebbe provocato diversi rumori molesti, arrivando così ad attirare l’attenzione del vicinato e in particolare di un uomo, che avrebbe a questo punto urlato per provare a intimidire il reato. Un gesto rivelatosi vincente e capace di far fuggire a gambe levate i criminali, fallito miseramente il colpo. Dei malviventi non ci sono state ben presto tracce, con la denuncia del caso ai militari della locale tenenza dei carabinieri. Il modus operandi pare quello di altri colpi registrati nell’Agro nocerino sarnese, lasciando viva l’ipotesi di una vera e propria operazione di una banda a bordo di un’Audi nera.







La questione sicurezza in città

L’ennesimo caso che torna ad animare il dibattito sull’ormai risaputo problema sicurezza in città. Fenomeno affrontato nuovamente anche nell’ultimo consiglio comunale, tra richieste di potenziamento delle forze dell’ordine e piani di intervento a 360 gradi. Sono previsti in questo senso ulteriori assunzioni di polizia locale, ma anche interventi nei confronti della pubblica illuminazione e altri dispositivi di sicurezza. Aspetti per nulla marginali soprattutto per i residenti, che proprio nella traversa di via Alcide De Gasperi più volte hanno chiesto interventi di ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione non funzionante.

Alfonso Romano