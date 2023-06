Pagani. Mercato Ortofrutticolo, il futuro torna in consiglio comunale in attesa dell’approvazione del bilancio da parte dei soci

Pagani. L’ente rivendica i canoni del Mercato Ortofrutticolo

Mercato Ortofrutticolo Pagani – Nocera Inferiore, il futuro torna in consiglio comunale in attesa dell’approvazione del bilancio da parte dei soci. Slittata nel frattempo alla prossima settimana la riunione tra le parti che avrebbe affrontato e ratificato il nuovo schema di convenzione per riavviare una gestione organica del mercato.

Una diatriba politica annosa

La struttura di via Mangioni è da anni al centro della diatriba politica e amministrativa per quanto concerne lo stato delle concessioni vigenti, assolutamente saltate dopo anni di dubbi sulla gestione con l’ombra dell’organo straordinario di liquidazione. Un’incertezza continua che ha reso uno dei centri economici di settore dell’agro un luogo spesso confusionario e dai mille problemi, sia per i lavoratori che per la stessa utenza. L’amministrazione comunale del sindaco Lello De Prisco , sin dal suo insediamento, ha lavorato per fare chiarezza giuridica sulla storia recente del Mercato, lavorando allo stesso tempo per la sua rifunzionalizzazione. Atto fondamentale per il rilancio è quindi l’approvazione del rendiconto economico, tema che sarà affrontato nei prossimi giorni dopo il rinvio delle ultime ore. «In occasione del nuovo bilancio verrà approvato il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Pagani, quello di Nocera Inferiore, quello di Corbara e il Consorzio per far terminare questo lungo periodo nel quale il Consorzio sine titulo è all’interno della gestione che è stata passata nel 2016», ha annunciato De Prisco durante l’ultima riunione di assise tenutasi giovedì.







La manovra

Una manovra che permetterà quindi una gestione puntuale e non più alla rinfusa del mercato, che tornerà finalmente a vivere modalità precise, sia nei doveri che nei diritti delle parti come spiega ancora De Prisco: “Puntiamo di riscuotere i dovuti canoni dallo stesso Consorzio e dai concessionari, riprendendo così anche quelli che sono i nostri oneri di parte. Il Mercato ortofrutticolo non è in una forma smagliante, siamo qui a prenderci le nostre responsabilità investendo quelle che saranno le somme che ci spetteranno”.







La critica delle opposizioni

Dall’opposizione non è mancata però qualche critica rispetto l’approccio dell’Ente, reputato “morbido” e poco dissoluto in questi primi anni di governo. “Ci dimentichiamo sempre che nella gestione il Pagani è titolare solo per il 25%, in un tavolo che racchiude sette soci da mettere d’accordo. Se fosse dipeso solo da noi avremmo delegato subito le operazioni al nostro ufficio Patrimonio, provvedendo un bando di gare per rideterminare le concessioni. Interventi che saranno comunque compiuti, ma che necessitano di una larga intesa tra le parti per concludere finalmente il periodo di liquidazione per la struttura di via Mangioni” – ha concluso il primo cittadino di Pagani.

Alfonso Romano