Scafati. ACSE, Aliberti conferma Marra ma a condizione

Acse, rivoluzione a metà: resta Marra. Aliberti ha chiesto una città più pulita.

Pasquale Aliberti torna a controllare l’Acse: parte l’operazione “Scafati Pulita” con la società partecipata del Comune. Il sindaco, per il momento, conferma il manager Giovanni Marra al comando dell’azienda in house. Una scelta quasi obbligata, vista la riflessione sul futuro politico della sua maggioranza.

L’agenda politica

Nell’agenda politica del neo insediato, dunque, sono sottolineati una serie di aspetti più volte oggetto di promesse di campagna elettorale. Più volte l’esponente di Forza Italia aveva dichiarato come una serie di servizi, tra manutenzione strade, luci e pulizia, dovessero essere la normalità per un centro di quasi 50mila abitanti. Ed ecco che dopo aver attivato i primi cantieri, felice eredità della precedente amministrazione comunale e dell’ultima commissione prefettizia, Aliberti ha fatto visita prima il centro ecologico dell’Acse per poi rilanciare definitivamente la convenzione che prevede oltre che la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti anche la pulizia della città.







L’incontro in azienda

Nella giornata di venerdì, Aliberti ha infatti incontrato i dipendenti per concordare un piano di interventi e riuscire quanto prima a rendere il territorio scafatese più vivibile. “Saranno azioni radicali che riguarderanno centro e periferia. Interventi di lavaggio marciapiedi, decespugliamento delle erbacce che ormai si sono incancrenite sui marciapiedi e non solo; l’utilizzo delle spazzatrici, al centro e in periferia, accompagnate da operatori ecologici con le scope. Un’attività straordinaria che faremo diventare strutturale. Da parte nostra impegno massimo, da parte dei cittadini la consapevolezza che Scafati appartiene a tutti noi” comuncia via social il sindaco.







La conferma di Marra

Un periodo importante di studio per il sindaco rientrante dopo la parentesi amministrativa interrotta nel 2016, che avrà modo di valutare lo stato dirigenziale e dei servizi della propria partecipata in questi giorni. Al momento, quindi, Marra rimane saldo al volante con l’obiettivo di rafforzare la propria società, che cura anche il servizio parcheggi comunale. Quest’ultimo potrebbe venire esternalizzato (cancellando la decisione della commissione che s’insediò dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, ndr), ma non è in cima assoluta delle priorità di Aliberti e di parte della maggioranza, che tornerà a parlare del tema dopo aver attuato o modificato il piano sosta approvato dalla scorsa amministrazione comunale e ma mai realizzato.

Alfonso Romano