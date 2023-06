Terribile morte per una tartaruga marina, trovata avvolta nella plastica

E’ il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli a dare notizia dell’accaduto: “Le foto della tartaruga marina ritrovata morta venerdì sulla spiaggia di Varcaturo, avvolta nella plastica dalla quale non è riuscita a liberarsi, è un colpo al cuore durissimo per tutti coloro che amano il mare e le sue splendide creature”.

Borrelli: “Lo scempio umano”

“Questo splendido esemplare – spiega Borrelli – ha trovato una morte terribile a causa della scempiaggine umana che continua a inquinare il mare e ad avvelenare la terra.

Nonostante le numerose campagne informative e alcune iniziative adottate dai comuni per ridurre il consumo di plastica, siamo ancora lontanissimi dal mettere in campo tutti quei comportamenti di civiltà e amore per l’ambiente in cui viviamo che ci consentirebbero di dare un futuro al nostro pianeta. Ogni qual volta una creatura muore per mano dell’uomo si segna un passo verso il punto di non ritorno. La tutela del mare e delle sue creature deve essere la priorità delle amministrazioni pubbliche sempre, non solo quando fa notizia o va di moda.

Continueremo a batterci per la difesa del mare e contro i comportamenti incivili e criminali di molti, ma serve l’aiuto di tutti”.

Il commento di Sabatino

“Da qualche tempo a questa parte stiamo assistendo a un maggiore impegno civico da parte della comunità a salvaguardia del territorio e a tutela delle nostre bellezze naturalistiche – osserva Giovanni Sabatino presidente dell’Ente riserve regionali Foce Volturno, Costa Licola e Lago Falciano -. Sentiamo la vicinanza delle associazioni ambientaliste e dei cittadini mentre a livello istituzionale si fa poco per accompagnare concretamente questi slanci. Bisogna fare di più sul piano operativo per tutelare il nostro patrimonio inestimabile qual è il mare”.