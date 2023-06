Scafati. Aliberti apre al doppio senso la bretella M3

Scafati. Apre al doppio senso di circolazione la bretella M3 tra Via delle Industrie e Via Sant'Antonio Abate

Apre al doppio senso di circolazione la bretella M3 tra Via delle Industrie e Via Sant’Antonio Abate. Lo comunica il primo cittadino Pasquale Aliberti a mezzo social. Una decisione necessaria per ridurre i disagi della viabilità anche sulla parallela ex Strada Statale 18.







La nota social

“Abbiamo aperto, istituendo il doppio senso di circolazione per gli automobilisti, la bretella M3 in attesa di avere la rotonda che da tempo si attende, nonostante i finanziamenti regionali e a causa di un progetto non realizzato nel passato recente. Proveremo a risolvere questo problema in breve tempo. Per il momento ci assumiamo la responsabilità di riaprire una bretella al traffico veicolare cercando di risolvere in parte il problema della viabilità” scrive Aliberti.

