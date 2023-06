Ruggi al collasso. Cardiologi in prestito al Pronto Soccorso presentano esposto in Procura

L'azienda per sopperire alle carenze nei turni prende in prestito specialisti di vari reparti per assegnarli al pronto soccorso

Sul piede di guerra specialisti di vari reparti assegnati in prestito al Pronto soccorso dell’Azienda Ruggi.

L’esposto dei cardiologi

Arriva l’esposto in Procura di 22 medici inquadrati nell’organico della Torre Cardiologica di via San Leonardo che mettono sotto accusa l’inerzia nella gestione dell’emergenza-urgenza.

Medici in prestito

L’Azienda, infatti, da tempo “prende in prestito” medici specialisti di un settore specifico – cardiologi ma anche neurologi e pneumologi – chiamati a lavorare in un reparto che non è di loro competenza, il Pronto soccorso, per sopperire alle carenze nei turni.

Situazione insostenibile

Situazione con cui i cardiologi delle unità operative di Cardiologia e Utic da anni sono costretti a convivere ma che negli ultimi tempi è divenuta insostenibile, in quanto i “prestiti” sono diventati ormai routinari.

Un problema doppio sia per l’assistenza messa a rischio in quanto occorrono specialisti di altra natura per l’area “critica” dell’emergenza urgenza che per gli stessi cardiologi che rischiano guai giudiziari se le prestazioni, a partire dalle diagnosi non di loro competenza, non risultano all’altezza, come riportato da La Città.

Problema al Ruggi e al Costa d’Amalfi

Una problematica che riguarda sia il Pronto soccorso del “Ruggi” che quello del presidio “Costa d’Amalfi” di Ravello e che toglie “forza lavoro” nei reparti in cui sono inquadrati i cardiologi.