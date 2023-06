Salerno. Il TAR ordina ripristino della licenza a “Onoranze Funebri Mancusi”

Il TAR di Salerno, accogliendo le richieste azionate dai legali della ditta “Onoranze Funebri Mancusi”, annulla l’informativa interdittiva antimafia notificata alla stessa in data 21/02/2023 e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente il ripristino della licenza per l’esercizio dell’attività di impresa funebre in favore della ricorrente ditta individuale.

Ombre spazzate via

Una grossa soddisfazione, per il sig. Mancusi Leonardo, da sempre impegnato in prima linea per la diffusione di una immagine sana e competitiva dei servizi funebri.

La soddisfazione di Mancusi

Non nasconde la propria soddisfazione il titolare della ditta, il sig. Mancusi Leonardo, che nell’esprimere le proprie sensazioni riguardo al recente provvedimento amministrativo, afferma orgogliosamente che “la sentenza del TAR di Salerno ci riempie il cuore di orgoglio, perché spazza via ogni ombra di dubbio sulla salubrità della nostra azienda, così difendendo le scelte di tutte le famiglie che, a partire dal 2015, si sono affidate a noi per l’ultimo saluto ai loro cari”.