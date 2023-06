Pagani. Gestione Centro Sociale, D’Apolito commissario

Centro sociale di Pagani, viene ufficialmente nominato il comandante della polizia locale, Lucio D’Apolito, commissario della struttura. Dopo le dichiarazioni delle scorse settimane del sindaco Lello De Prisco, dunque, è avvenuta la nomina per il rilancio della struttura e delle sue attività. Nelle ultime ore è avvenuto il decreto di circostanza con il quale è stato nominato già l’ex commissario della SAM per la durata di tre mesi prorogabili.

Scelta obbligata

Una scelta dettata dall’esplosione degli ultimi mesi del consiglio di gestione del Centro sociale, che ha vissuto la dimissioni in blocco del presidente Lucio Fiore e di metà del direttivo che si era venuto a creare proprio per decisione di Palazzo San Carlo. Al centro della diatriba problemi di agibilità ai tempi del teatro poi risolti, ma nei mesi successivi la situazione si è ulteriormente aggravata per il degrado sempre più dilagante nell’area e segnalato più volte dai cittadini.







L’impegno dell’amministrazione

L’amministrazione comunale in tal senso si è attivata per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area attraverso interventi specifici, ed è pronta ufficialmente a ripartire con la gestione del Centro Sociale, negli ultimi tempi retta dalle attività di associazione storiche e anche del locale Forum dei Giovani. Nell’idea del primo cittadino la nomina di D’Apolito rappresenta, così come nel caso della SAM, l’inizio di un periodo di riordino del Centro, con un’attenzione particolare che andrà proprio nelle concessioni nei confronti delle realtà sociali che vorranno promuovere iniziative sul luogo, con tanto di censimento.









Gestione straordinaria

La gestione straordinaria permetterà nel frattempo anche la ricostruzione del futuro consiglio direttivo che sostituirà il precedente non solo nei nomi ma anche nelle modalità. Il primo cittadino ha più volte dichiarato come la larga partecipazione dell’assemblea, composta da 12 componenti, abbia ingolfato le attività della struttura, che opterebbe quindi a questo punto per un organo più asciutto o addirittura riferito a una singola personalità. Scelte che saranno vagliate insieme la maggioranza e i propri membri di giunta nelle prossime settimane, anche studiando l’operato di D’Apolito.







Sessa ha perplessità

La notizia ha però fatto storcere il naso dell’opposizione consiliare: “Nulla contro il funzionario e il lavoratore, ma ci troviamo un’altra volta ad assistere al sindaco che commissaria le proprie scelte, dimostrando l’ennesimo sbaglio”, ha detto la consigliera comunale Anna Rosa Sessa .

Alfonso Romano