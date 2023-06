Gori. Azioni per l’acqua e normalizzazione della rete idrica (video)

Gori. Azioni per l’acqua e normalizzazione della rete idrica

A Villa Campolieto di Ercolano l’Ente Idrico Campano e Gori hanno relazionato alle rappresentanze dei sindaci dei 54 Comuni dell’ambito territoriale le fasi di attuazione del piano di interventi per il risanamento della rete idrica, i progetti e le azioni tese alla riduzione delle perdite e al progressivo ammodernamento dei sotto servizi.







L’impegno di Gori

L’impegno di Gori e del suo know how risulta essere fondamentale per l’attuazione del programma strategico di interventi per l’ammodernamento della rete idrica.

Azione per la riduzione delle perdite di acqua

Gori gestore della rete idrica delle zone vesuviana, agro nocerino – sarnese e costiera sorrentina ha come mission proprio quella di eliminare, nei territori interessati, azioni per ridurre le perdite d’acqua vera criticità per gran parte delle comunità dell’ambito. Gli interventi fanno parte del programma del più vasto programma Azioni per l’Acqua, attuato in sinergia con L’Ente Idrico Campano.







Autonomia idrica in Campania

Autonomia idrica in Campania. I dati forniti dal vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola fanno riflettere sulla necessità di ammodernare in tempi celeri la rete idrica d’ambito.

Il servizio è di Aldo Severino