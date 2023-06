Sarno. Politiche sociali le preoccupazioni di Robustelli (video)

Roberto Robustelli vice sindaco e assessore ai servizi sociali del comune dei sarrastri traccia un bilancio complessivo delle attività del suo delicato settore e dei rapporti con la consortile Agro Solidale.

Robustelli analizza questo momento socialmente difficile per la comunità che sta emergendo dalla lunga emergenza post pandemia e ore in forte difficoltà con la crisi economica – sociale che si lega anche all’imminente abolizione dello strumento di sostengo legato al reddito di cittadinanza un paracadute sociale essenziale per molti nuclei familiari che sta vendo a mancare.







Le difficoltà del settore

Politiche sociali spesso in affanno per il conseguimento degli obiettivi per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale, degli standard organizzativi delle strutture interessate, dei servizi sociali essenziali ma anche per l’accesso ai fondi di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate. Servirebbero altri fondi e erogati con criterio secondo l’assessore Robustelli.

