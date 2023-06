Castel San Giorgio. Si celebra lo scudetto vinto dal Napoli

E’ giunto il momento anche per il Club Napoli di Castel San Giorgio di celebrare lo scudetto vinto dagli azzurri. L’appuntamento è per sabato 17 giugno a partire dalle ore 20, ricco il programma.

FESTA SCUDETTO CLUB NAPOLI CASTEL SAN GIORGIO

Ormai ci siamo. E’ giunto il momento anche per il Club Napoli di Castel San Giorgio (Sa) di celebrare lo scudetto vinto dagli azzurri. L’appuntamento è per sabato 17 giugno a partire dalle ore 20 in via Conforti, a pochi passi dalla sede del Club, fondato nel 1986, e sicuramente tra i più antichi sodalizi campani.

L’apertura della serata spetterà a Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli. Con “Ciccio” si parlerà del suo Napoli, il primo dell’era De Laurentiis, e dell’impresa dei Campioni d’Italia.

Subito dopo Montervino scatterà qualche foto con i tifosi, mentre, del palco prenderà possesso la musica con l’esibizione dei “Music in play”, band che proporrà un mix di brani: dai classici della tradizione napoletana a Pino Daniele fino a qualche canzone resa celebre nei mesi dell’inarrestabile cavalcata degli uomini di Spalletti.

Ma siamo solo a metà del ricco programma perché, come in ogni festa che si rispetti, occorrono anche le risate. E chi meglio dei comici della trasmissione Rai “Made in Sud” può assolvere al compito?

E saranno, dunque, risate garantite con Nello Iorio che proporrà il suo spettacolo “A volte sì…e a volte no!”. L’artista darà vita ad una galleria di personaggi. E non mancherà il suo Nonno Moderno.

Così come “L’incazzatore personalizzato”, ma non soltanto lui, sarà portato in scena dagli altri due ospiti comici della festa: Enzo e Sal. “Uomo avvisato mezzo sposato” il titolo del loro spettacolo.

Chiusura con un dj che farà scatenare i più giovani.

Si invita i tifosi a partecipare alla festa portando con sé una bandiera o una sciarpa del Napoli oppure indossando una maglia azzurra.