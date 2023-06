Pagani. L’amministrazione pensa al rilancio della stazione (video)

In attesa della definitiva rimozione del convoglio merci deragliato lo scorso 21 Marzo l’amministrazione con RFI ragiona sul futuro. Previsti importanti novità per i vari sottopassaggi presenti e in costruzione nel territorio di Sant’Alfonso, ma la grande notizia è il rilancio del progetto della nuova stazione ferroviaria paganese.

Mesi difficili

Non sono stati mesi facili per l’utenza paganese e non solo, impegnata a gestire l’emergenza di un caso nel quale il comune di Pagani è costituito parte civile in vista di una possibile diatriba giudiziaria. La rimozione dei diversi vagoni in prossimità del cantiere in via Cesarano ha di fatto bloccato i lavori di costruzione dell’infrastruttura che riprenderà nelle prossime settimane insieme a tante novità. RFI, incalzata dall’amministrazione di palazzo San Carlo e in particolar modo dall’assessore delegato Felice Califano, è pronta a intervenire con progetti ad hoc anche per la costruzione di sottopassi o sovrappassi sia in Via Verdi che in via San Francesco.









Il progetto

Il grande progetto sul tavolo di Ferrovie e Comune riguarda la riqualificazione dell’attuale stazione dello stato in via Cauciello, che potrebbe seriamente cambiare il proprio ingresso e accesso. Questo perché a oggi la stazione è effettivamente soffocata da una strada stretta e con un unico sbocco verso il centro cittadino, comportando così problemi alla mobilità locale ma anche alla stessa utenza non indifferenti.

L’intervento

Si prospetta un intervento da oltre 3 milioni di euro, a cui saranno seguiti anche iniziative di carattere urbanistico volte al miglioramento della mobilità nell’area. Fondamentale visto il senso di un centro storico antico e più volte reputato impervio e poco ospitale.

Il servizio è di Alfonso Romano