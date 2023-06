Pagani. Si dimette il consigliere comunale Vincenzo Calce

Dimissioni da consigliere comunale per Vincenzo Calce. Diffusa la lettera con le motivazioni.

La lettera

Nel 2020 mi sono candidato a Sindaco della città con una coalizione di uomini e donne impegnati, pronti a dare il proprio contributo serio e fattivo al territorio, senza nulla chiedere ma solo per amore. Avremmo voluto governare Pagani per renderla più bella, più vivibile, a misura d’uomo: una città di servizi e di risorse da lasciare ai nostri figli.

Hanno vinto, però, le elezioni altre logiche che non ci sono mai appartenute né ci appartengono. Subito dopo la sconfitta, nel nome del gruppo che mi aveva sostenuto e degli elettori che mi avevano tributato il loro consenso, ho svolto con amore e passione il mio ruolo di consigliere comunale, cercando di portare proposte, addurre critiche, fare segnalazioni sempre e solo nell’esclusivo interesse della comunità paganese. Ruolo che ho svolto tra la gente e per la gente, nonostante le stesse istituzioni tendessero quotidianamente a sminuirlo attraverso le continue assenze alla Commissione Controllo e Garanzia che ho avuto l’onore di presiedere, nonostante sedute fiume di consiglio comunale in cui abbiamo assistito a monologhi senza senso tesi ad accusare e mai a confrontarsi, a fare da scaricabarile e mai a progettare, a esaltare l’ego e non certo a costruire una visione e una prospettiva di città.









Dopo due anni e mezzo, però, credo sia giunto di fare “un passo di lato” e di dare spazio a quanti hanno creduto in me e nel mio progetto di città. Mi dimetto da consigliere comunale, dando spazio ai primi dei non eletti che continueranno, insieme alla collega Anna Rosa Sessa con cui ho condiviso e condivido la politica quotidianamente, a portare avanti le nostre istanze, le nostre proposte, le nostre idee.

Da domani tornerò, a sostegno del mio gruppo, alla politica di trincea, senza ruoli istituzionali: la politica delle battaglie, delle idee, dei principi, dei valori. Per Pagani. Lavorando alla costruzione di un futuro migliore.