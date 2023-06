Sarno. L’amministrazione dice sì alla rottamazione cartelle esattoriali

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Canfora dice sì alla rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di bilancio 2023, nel periodo compreso tra il primo gennaio del 2000 ed il 30 giugno del 2022. Su esplicita richiesta dell’Assessore al Bilancio e ai Tributi, Francesco Squillante, gli uffici preposti stanno predisponendo l’atto deliberativo da portare all’esame del Consiglio Comunale.

Il sostegno ai cittadini

E’ una facoltà per i Comuni la rottamazione delle cartelle esattoriali, così come stabilito nella legge di Bilancio del Governo, un’opportunità che l’Amministrazione Canfora ha colto al volo a sostegno di cittadini e piccole imprese locali.

Le parole di Squillante

“Questo passo non rappresenta una fonte di perdita per le casse comunali – spiega l’Assessore Squillante – sicuramente potrà dare una mano alle famiglie e alle imprese interessate da questo provvedimento. In questo modo si può far “rientrare in carreggiata” tante famiglie e tante imprese, soprattutto quelle più piccole, maggiormente in sofferenza. Si tratta di una misura che darà respiro alle famiglie e alle imprese già messe duramente alla prova dalla pandemia, dal caro bollette e dalla crisi dovuta al conflitto in Ucraina. Si tratta di una “tregua fiscale” che serve ad aiutare chi ha difficoltà nei confronti della nostra pubblica amministrazione. Questo dimostra, ancora una volta – sottolinea l’Assessore Squillante – quanto questa Amministrazione sia vicina alle reali esigenze dei nostri concittadini. Sarà nostra premura informare i cittadini interessati circa le modalità e le misure che adotterà l’Amministrazione Comunale, una volta che l’atto deliberativo sarà stato approvato in Consiglio Comunale”.