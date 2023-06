Scafati. strade allagate, ora Aliberti pressa la Regione

Le ultime copiose piogge hanno penalizzato nuovamente via Longole, la cosiddetta “strada delle barche” e via Vitiello. Alla luce di questi nuovi eventi critici il sindaco Pasquale Aliberti è pronto a sottoporre il caso, diventato ormai atavico, agli uffici competenti della Regione Campania.

Periferia sott’acqua

Ancora una volta nella periferia scafatese si registrano casi di allagamento, con il primo cittadino che ha messo a disposizione un numero telefonico per avvisare di eventuali emergenze. Mercoledì sera, in poco più di un’ora, si è scatenato il tipico fenomeno temporalesco primaverile, molto breve ma decisamente consistente. Se nel centro città la situazione è rimasta relativamente tranquilla, nella periferia a confine con San Marzano sul Sarno la situazione è degenerata velocemente.







Gravi disagi

In via Longole e via Vitiello, infatti, ben presto la pioggia raccolta dai canali è finita a invadere le aree circostanti, bloccando accessibilità e mettendo in difficoltà per l’ennesima volta in questi anni la popolazione. Appena avuta notizia della situazione, il sindaco Aliberti ha attivato nei pressi dell’area gli addetti Protezione civile e gli agenti della polizia Locale per offrire supporto nell’emergenza, pubblicando sui social anche un numero di telefono da contattare in caso di segnalazioni o necessità. Il transennamento della strada riapre, però, una storica questione che si vive sul territorio, da ormai diversi anni soggetta a continui allagamenti anche per via di pericolose esondazioni del vicino corso del fiume Sarno. I cittadini, costretti a muoversi con gommoni e barche quando piove, invocano interventi di dragaggio ma anche di vera e propria ingegneria idraulica che la politica non è mai riuscita finora a dare. Il compito passa ora ad Aliberti, che dovrà essere impegnato nel dedicato compito di intermediazione con la Regione Campania.









Il sollecito di Aliberti

“È una situazione specifica che si ripete e che non abbiamo mai detto di poter risolvere nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana abbiamo avuto un incontro interlocutorio a Palazzo Santa Lucia per ragionare di un possibile stralcio di lavori da farsi sul progetto “Grande Sarno e per cui attendiamo un nuovo incontro con tutti i sindaci” dice Aliberti.

Il neo primo cittadino scafatese ha già definito gran parte delle criticità, che necessitano di risposte politiche comprensoriali: “Parliamo in particolare del dragaggio di un tratto, da definirsi, di Rio Sguazzatorio, a causa delle acque provenienti dal torrente Cavaiola che esondano in modo anomalo, probabilmente per qualche intervento abusivo, forse per evitare allagamenti in un’altra città. Così, l’aumento della portata del fiume, viene frenata da una barriera che si crea all’intersezione della Cavaiola con il fiume Sarno, anche per la crescita del canneto che ostacola il defluire delle acque. Bisogna intervenire” conclude Aliberti.

Alfonso Romano