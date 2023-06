Pagani. Sessa: “Mercato Ortofrutticolo in fase di stallo” (video)

Mercato Ortofrutticolo, dopo le parole del presidente del Consorzio Operatori Grossisti Salvatore Nasti arriva la vicinanza della consigliere Anna Rosa Sessa. Nelle scorse ore il COGMO ha chiesto un intervento politico della Regione Campania per provare a risolvere l’annosa condizione economica e gestionale che vive la struttura di via Mangioni, in liquidazione dall’ormai lontano 2016.

Il bilancio

In vista delle prossime settimane c’è grande attesa per l’approvazione del prossimo bilancio da parte dei soci. Un punto che potrebbe far avanzare definitivamente la diatriba tra le parti, avviando un rilancio delle attività quanto mai necessario dopo anni di abbandono, mancata manutenzione e progettualità. Continuano però i dubbi politici, come spiega Anna Rosa Sessa.

Il servizio è di Alfonso Romano