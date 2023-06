Angri. Pallacanestro, Francesco Chiavazzo confermato head coach B Interregionale

L’Angri Pallacanestro è lieta di comunicare di aver confermato alla guida tecnica della prima squadra maschile, che sosterrà il primo storico campionato di B Interregionale, coach Francesco Chiavazzo.

Da capitano a coach

Arrivato a gennaio alla guida tecnica, dopo aver cominciato nelle vesti di capitano, il giovane trainer angrese ha subito dimostrato tutte le proprie qualità conquistando una sudata promozione lo scorso 6 maggio in un PalaGalvani gremito. Coach Chiavazzo ha accettato con entusiasmo l’offerta da parte del club ed è già motivato a difendere i colori della squadra della sua città.

La dichiarazione di Chiavazzo

Queste le sue dichiarazioni. “Sono estremamente onorato della fiducia che la società, con il presidente Alfonso Campitiello in primis, ha voluto di nuovo darmi in vista di un campionato impegnativo e storico per la piazza di Angri come quello della serie B. Da cittadino angrese essere stato il primo coach a raggiungere questo traguardo mi riempie di orgoglio e avere la possibilità di poter sedere su quella panchina anche per la prossima stagione mi rende entusiasta e mi carica di motivazioni e voglia di fare.

L’impegno del direttore Benincasa

La società è super attiva e il nostro direttore sportivo Tony Benincasa si sta impegnando al meglio per costruire una squadra capace di poter affrontare un campionato che dopo la riforma è nuovo per tutti. Mantenere la categoria sarà il nostro obiettivo principale. Ai nostri super tifosi chiedo di esserci sempre vicini e rendere, come sempre, il PalaGalvani una bolgia, in modo da far sentire il calore di Angri a tutti coloro che arriveranno a casa nostra”.